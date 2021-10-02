4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü özelinde sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama toplanacak.

Sokak ve barınak hayvanları için 1 milyon kap mama toplanacak.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP iş birliği yapan Getir'in 6 senedir geleneksel hale getirdiği sokak ve barınak hayvanları için mama toplama kampanyasının kapsamı bu yıl genişledi.

Önceki yıllarda kullanıcıların mama desteğinin, bu sene artması hedefleniyor. Geçtiğimiz 6 yılda toplam 100 ton mama toplamış,

bu mamalar HAYTAP iş birliğiyle İzmir ’den Ağrı ’ya, Trabzon ’dan Hakkari ’ye Türkiye’nin dört bir yanındaki bakımevlerine dağıtılmıştı.

Hayvanseverlerin desteği ile her geçen yıl daha da büyüyen ve geçtiğimiz yıl 50 ton mama birden toplanarak rekor kıran projenin bu seneki hedefi ise tam 150 ton.