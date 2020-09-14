Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde önceki gün yasak olmasına rağmen sokak ortasında yapılan düğün kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evin önünde yapılan düğünde oyun havasıyla oynayan vatandaşlar dikkat çekiyor. Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri, düğün sahibini tespit ederek 3 bin 190 TL para cezası uyguladı. Ayrıca kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
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Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
DHA | 14 Eylül 2020 Pazartesi - 20:23 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 20:23