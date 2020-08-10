Sokak ortasında tekmeli- yumruklu 'duman' kavgası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ekmek evinde vişne şurubu hazırlarken, duman nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Sokak ortasındaki tekmeli- yumruklu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda 3 kişi hafif yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Tekdemir ve Tokdemir aileleri arasında bahçede ekmek evindeki ocakta kaynatılan vişne şurubunun duman ının etrafa yayılması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, kalabalık iki ailelin üyeleri sokak ortasında birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bazı mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, polise de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, olayda hafif şekilde yaralanan Süleyman Tekdemir, annesi Fikriye Tekdemir ile Ahmet Tokdemir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yatıştırdığı kavga sonrası mahallede güvenlik önlemi alındı.

Polis, olaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, iki aile arasında çıkan duman nedeniyle çıkan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; kalabalık iki aile üyelerinin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla ve tekmelerle saldırması yer aldı.