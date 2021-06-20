Sokak ortasında kuryeyi böyle dövdüler!

Antalya'nın Serik ilçesinde bir restoranda kurye olan Oğuzhan Güner (19), kimliğini bilmediği bir kişinin saldırısına uğradı. Sipariş teslim ettikten sonra yanına yaklaşan ve önce boynuna sarılıp 'Seninle kardeşçe konuşalım' diyen saldırganın peş peşe yumruk ve tekmeyle darbettiği Oğuzhan Güner, neye uğradığını şaşırdı. Dişi kırılan, vücudunda morluklar oluşan Oğuzhan Güner, şikayetçi oldu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Serik'teki bir restoranda kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner, geçen cuma akşamı sipariş teslim etmek üzere yola çıktı. Paketi teslim edip iş yerine dönen Güner'in yanına yaklaşan bir kişi, başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı. Ne olduğunu anlamayan Oğuzhan Güner'in yanında yürüyen kişi, bir anda kendisine yumruk atmaya başladı. Yere düşen Oğuzhan Güner elleriyle başını ve vücudunu korumaya çalışırken, saldırgan ise yumruk ve tekmelerle kendisine vurmayı sürdürdü. Başına ve vücuduna peş peşe tekme ve yumruklar inen Oğuzhan Güner'i saldırganın elinden çevredekiler kurtarmaya çalıştı. Hastaneye götürülen Oğuzhan Güner'e 21 gün iş göremez raporu verilirken, vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı. Oğuzhan Güner, kendisine saldıran ve tanımadığını söylediği kişi hakkında polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

'DİŞİM KIRIK, YÜZÜMDE VE KAFAMDA, KOLLARIMDA YARALAR VAR'

Epilepsi hastası olduğunu ve olaydan sonra çalışamadığını söyleyen Oğuzhan Güner, 2 yıldır kurye olarak çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi iş yerine bir paket siparişi geldi. Ben de siparişi ulaştırmak için gittim. Paketi ulaştırabilmem için bana verilen numarayı aradım. Numarayı aradığımda bir bayan açtı. Paketi teslim ettim ve iş yerime dönerken, bana saldıran şahsın galiba hasımları varmış. O esnada mahallede dolaşıyormuş. Beni hasımlarına benzetmiş. Daha sonra dükkanın önüne gelmiş, beni sormuş. Ben paketi teslim ederken kendi özel telefonumdan bana ulaştı, yanıma gelir gelmez de 'Seninle kardeşçe konuşalım' diyerek elini omzuma koydu, yürümeye başladık. Daha sonra birden tekme ve tokat atmaya başladı, beni yere yatırdı. Sürekli yumruk ve tekme vurdu. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım, o sırada hasta olduğumu söyledim, 'vurma' dedim ama beni dinlemedi, sürekli tekme ve yumruk vurdu. O anda 2 kişi geldi ayırmak istedi. O anda bile bana vurdu. Şahıstan şikayetçiyim. Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamıyorum."

'İŞ YERİNE GELİP ORADA OĞLUMU DÖVMÜŞ'

Anne Ayşe Güner de "Çocuğumdan paket istemişler. Oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Kadın paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş. İş yerine gelip orada oğlumu dövmüş. Bu sırada iş yerinin diğer çalışanı oğlumu sadece seyretmiş, kurtarmamış. Ben döven şahıstan şikayetçiyim" diye konuştu.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kimliği belirsiz saldırganın önce Oğuzhan Güner'in yanına gelip elini omzuna attığı, ardından da yumruk ve tekmeyle vurmaya başladığı görüntülere yansıdı. Çevreden olayı görüp gelen birkaç kişinin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı görülen saldırganın, Oğuzhan Güner'e peş peşe darbe indirmeye devam ettiği anlar görüntülerde yer aldı.