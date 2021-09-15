Sokak ortasında korkunç infaz! Olay anbean görüntülendi

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu , Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta eski kocasıyla oturan Fatıma Ayderi (28) kendisi gibi Afganistanlı eski kocası Mehmed T. (30) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısı Mehmed T.'yi yakaladı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin, Ayderi ile bir süre oturduktan sonra belinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri sokak çevresinde güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Mehmed T.'nin kaçarken olayda kullandığı bıçağı yere attığı belirlendi. Şüphelinin olay yerinden taksiye binerek kaçtığı tespit edildi.

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu Mehmed T.'nin Edirne 'ye gittiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordinasyon sonucu şüpheli Keşan ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Mehmed T., Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde "olay günü kendisini kızı ile görüştürmemekle tehdit etmesi üzerine kendini kaybettiğini ve eşini bıçakladığını" söylediği öğrenildi. Şüpheli Mehmed T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.