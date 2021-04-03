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Sokak ortasında kanlı dehşet! Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 0:48

Adana'da Ö.F.H., sokak ortasında kavga ettiği Ömer Baran'ı (23) tabancayla boynundan, sırtından ve bacağından vurarak ağır yaraladı.


Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 17102 Sokak'ta meydana geldi. Ö.F.H. ve Ömer Baran, iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ö.F.H., belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açtı. Boynundan, sırtından ve bacağından yaralanan Baran, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Baran, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baran'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Şüpheli Ö.F.H.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Adana sokak ortası kavga
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