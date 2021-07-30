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Sokak ortasında ilginç anlar! Çöp kovasını yerinde söküp...

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) |  30 Temmuz 2021 Cuma - 23:50 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 23:50

Niğde'de çöp kovasına saldırıp, zarar veren bir kişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 

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Niğde çöp kovası kamera
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