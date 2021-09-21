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Sokak ortasında fenalaşıp, hayatını kaybetti

21 Eylül 2021 Salı - 22:34 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 22:34

Antalya'da İsmail Demir (64), sokakta yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.


Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokakta yürüyen İsmail Demir, bir anda fenalaşarak apartmanın duvarına yaslandı. Bir süre sonra tekrar hareket etmek isteyen Demir, yığılıp kaldı. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla beraber olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme polisleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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Antalya İsmail Demir Konyaaltı ilçesi
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