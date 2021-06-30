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Sokak ortasında dehşet! Bıçak çekti, zorla taksiye bindirmek istedi, sonrası...
Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı Tolgahan T. (25) tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip, kaçırılmaya çalışılan S.K.'yi (26), olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Tolgahan T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, S.K.'yi polis gelene kadar DHA'nın otomobiline bindirerek korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına alırken, DHA muhabirleri olayla ilgili olarak polis merkezinde ifade verdi.