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Sokak ortasında boynundan bıçaklandı!

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) |  13 Temmuz 2021 Salı - 10:46 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 10:46

Bingöl'de, yolda karşılaştığı T.G. tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan Muhammet Ali C. (16), ağır yaralandı.


Olay, gece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan T.G. ile Muhammet Ali C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.G., Muhammet Ali C.'yi boyundan bıçaklayıp, kaçtı.
 
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed Ali'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammet Ali C.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
 
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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, T.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
 
 

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