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Sokak ortasında böyle yakalandı! Sosyal medyada paylaşıldı

Ahmet YEŞİLMEN - İstanbul DHA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:04 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:04

Fatih'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Fatih Aksaray'daki olay dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.
 

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