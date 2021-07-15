Fatih Aksaray'daki olay dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.
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- Sokak ortasında böyle yakalandı! Sosyal medyada paylaşıldı
Sokak ortasında böyle yakalandı! Sosyal medyada paylaşıldı
Ahmet YEŞİLMEN - İstanbul DHA | 15 Temmuz 2021 Perşembe - 19:04 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 19:04