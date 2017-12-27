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Sokak ortasında bıçaklı kavga!

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 22:43 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 22:43

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bıçaklı kavgada, 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanması ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Hoca Süleyman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde çıkan bıçaklı  kavgada, Ali Sönmez'in öldürülmesi, arkadaşı Mustafa Y'nin yaralanmasıyla ilgili  soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aşkın Ş'nin emniyetteki işlemleri  tamamlandı.
 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı  mahkemece tutuklandı.
 
İlçe merkezinde dün, Aşkın Ş. ile Ali Sönmez ve arkadaşı Mustafa Y.  arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda  Sönmez sırtından, Mustafa Y. ise kol ve kafasından bıçaklanmıştı. Ambulansla  Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez,  müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 

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