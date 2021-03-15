Sokak ortasında bayıltana kadar dövdüler! 5 kişi birden...

Antalya'da, 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi, tekme- tokat bayıltana kadar dövdü. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmaya çalışsa da kalabalık grup buna izin vermedi. Kavga anında bir kişinin atlet, terlik ve eşofman altıyla bu kişiye tekme ve tokat attığı, olay yerinde olan bir kadının ise yerden sopa aldığı ve elinde tuttuğu görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi, bir kişiye tekme- tokat dövmeye başladı.

Grup, aralarına aldıkları kişiyi, yere düşürüp, vurmaya devam etti. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmaya çalışsa da kalabalık grup buna izin vermedi. O anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

‘ADAMI BAYILTTILAR'

Kavga anında bir kişinin atlet, terlik ve eşofman altıyla bu kişiye tekme ve tokat attığı, olay yerinde olan bir kadının ise yerden sopa aldığı ve elinde tuttuğu görüldü.

Görüntüleri çeken kişi, “Aha aha, yumruklara bak. Deli kavga dönüyor deli. Çekiyorum, adam bayılıyor kanka. Adamı 3-5 kişi yerde yumrukladı. Kaçıyorlar şimdi. Adamı bayılttılar" şeklinde tepki gösterdi.