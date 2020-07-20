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Sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapılarak öldü

DHA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 12:01

Adana'nın Kozan ilçesinde, sokak lambasını değiştirmek isteyen Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.


Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Ayıcık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketine gece yarısı yapılan sokak lambasının yanmadığı yönündeki arıza bildirimi üzerine bu sabah, caddeye ekip, gönderildi.
 
Ekipten Burak Karaköse, iş makinesinin üzerine çıkarak, sokak lambasını değiştirmek istedi. Ancak akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Karaköse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
 
Karaköse'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana Kozan Sokak lambası
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