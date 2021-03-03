Sokak kısıtlaması ile ilgili flaş karar! 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta...
03 Mart 2021 Çarşamba - 13:13 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 13:20
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar. İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi ve duyurdu. Buna göre 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Yükse Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.
Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.