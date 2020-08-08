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Sokak kadına tecavüz girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

DHA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 13:19

İstanbul Maltepe'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.


İstanbul'da restoranda garson olarak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri olarak gelen kişi ile aynı arabaya binerek evinin önüne gitti. Arabadan inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldırıp tecavüz etmeye çalışarak telefonunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu polise ihbar etmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 
 
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şikayette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye birlikte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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