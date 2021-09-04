Sokak hayvanlarıyla ilgili flaş karar!

Konya’da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ısırıldığı için kuduz tedavisi gören bir vatandaş, ilçe belediyesine açtığı 3 bin TL’lik manevi tazminatı kazandı. Ancak, Danıştay 8. Dairesi valilik ve büyükşehir belediye başkanlığının da hasım konuma eklenmesi gerektiğini belirterek kararı kanun yararına bozdu. Avukat Cesim Parlak, “Danıştay bu kararıyla sokak hayvanlarının gerek insanlara verdiği zararlardan gerekse mala verdiği zarardan belediyeler ve valiliklerin sorumlu olacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur” dedi.

Köpekler saldırmıştı

Konya’da, A.I. isimli vatandaş 16 Kasım 2019 günü saat 12.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Evliya Çelebi Sokakta bulunan Hacıveyis Camii önünde bulunduğu esnada cadde üzerinde bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından ısırılıp yaralanan A.I. kuduz tedavisi gördü. Daha sonra, bu olayda kusuru olduğunu belirttiği Karatay Belediye Başkanlığı’na 3 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Davayı kabul eden Konya 1. İdare Mahkemesi 29 Eylül 2020 tarihinde verdiği kararında, yerleşim merkezlerinde veya bu merkezlerin yakınında toplu halde yaşayan sokak köpeklerinin yaşadıkları alanın doğal bir ortam sayılamayacağını belirterek, “Evsel atıkla beslendikleri ve her zaman yiyecek bulamama ihtimallerinin bulunduğu hususları da dikkate alındığında, kamu hizmetinin devamlılığı esası gereğince belediyelerin görevinin, sokak köpeklerinin gerekli bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra alındıkları ortama bırakılmaları ile sona ermeyeceğini” belirtti.

Kararda, “Beldedeki insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusunda davalı idarenin görevlerini gereği gibi yapmadığı ve kusur sorumluluğunun bulunduğu” ifade edildi. Bu nedenlerle davacıya 3 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Belediye temyiz etti

Bu karar ise davalı idare Karatay Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edildi. Danıştay 8. Dairesi, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti ancak davalı Karatay Belediye Başkanlığı yanında, olayın özelliğine göre müteselsilen sorumluluğu bulunan Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın da hasım konumuna eklenmesi gerekirken sadece Karatay Belediye Başkanlığı husumetiyle karar verilmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı bir sonucu ifade ettiğini bu nedenle kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar verdi. Kararda, sahipsiz hayvanların, başta köpekler olmak üzere, korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmeleri, hayvan bakımevlerinin kurutması vb. görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğu belirtildi.

Avukat: Yerinde verilmiş bir karar