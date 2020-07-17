Sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söyleyip hayvanseverlerle tartıştı!

Merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi’nde M.T. ile hayvanseverler arasında sokak hayvanları nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.T., ses çıkardıkları gerekçesiyle mahallede istemediği sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söyledi. O anlar ise bir hayvansever tarafından görüntülendi.

"HAYVANLARIN ZEHİRLENMELERİNDEN BIKTIK"