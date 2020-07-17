17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.100 0.25 EURO 7,8350 0.32
USD 6,8620 0.09 ALTIN 397,710 0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söyleyip hayvanseverlerle tartıştı!

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 11:59 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 11:59

Bursa’da, sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirten İ.M., hayvanseverlerle tartıştı. Tartışma sırasında İ.M.'nin hayvanları zehirleyeceğini söyledi.


Merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi’nde M.T. ile hayvanseverler arasında sokak hayvanları nedeniyle tartışma çıktı.
 
 
Tartışma sırasında M.T., ses çıkardıkları gerekçesiyle mahallede istemediği sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söyledi. O anlar ise bir hayvansever tarafından görüntülendi. 
 
 
"HAYVANLARIN ZEHİRLENMELERİNDEN BIKTIK"
 
Mahalle sakinlerinden Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Bursa Temsilcisi Zeynep Dimido, sosyal medya üzerinden de tepki çeken video ile ilgili olarak şok yaşadıklarını belirtti. Dimidoa, “Hayvanları zehirleyeceklerini söylediler, lütfen buna engel olun. Tek gerekçesi ise hayvanların havlıyor olması. Bu sokak hayvanlarına bizler bakıyoruz, mamalarını, sularını tedarik ediyoruz. Hayvanların zehirlenmelerinden, şiddet olaylarından bıktık” diye konuştu.
 

ETİKETLER

Bursa hayvansever Sokak hayvanları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.