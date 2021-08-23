23 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.459 0.98 EURO 9,9380 -0.02
USD 8,4810 -0.04 ALTIN 485,910 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sokak hayvanlarını kesip yiyor! Kan donduran vahşette yeni gelişme!

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 8:38 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 8:40

Kestiği sokak hayvanlarını yiyerek görenleri dehşete düşüren, okuyanların ise kanını donduran Fatma Ç. ile ilgili savcılık kararını verdi.


Yıllar önce "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulunan mahallelinin şikâyetine "cezai ehliyeti yok" takipsizliği verilirken, yıllar sonra aynı caniliğine devam eden kadının son vukuatına ise "ihbarlar soyut" gerekçesiyle takipsizlik verildiği ortaya çıktı.
 
Fatma Ç. hakkında "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor. Fatma Ç. ifadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi. (Sabah)

ETİKETLER

sokak hayvanı köpek vahşet kadın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.