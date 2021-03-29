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Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Risk haritası değişti 38 il kırmızıya döndü...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Risk haritası değişti. Kırmızıya dönen il sayısı 38'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller alarm veriyor. Ramazan ayının yaklaşması ile ilgili yeni tedbirler gündemde. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, sokağa çıkma yasağı konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak...İşte alarm veren 38 il...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin ilk sırasında koronavirüs vaka sayılarındaki artış var. 1 Mart'ta başlayan "kontrollü normalleşme" sürecinin ardından yapılan ilk kabine toplantısında illerin risk durumuna göre atılan kontrollü normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı. Mevcut durumun devam etmesi kararı çıktı. Ancak vaka sayıları her geçen gün artıyor. Kırmızıya dönen illerin sayı 38'i buldu...