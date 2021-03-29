Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Risk haritası değişti 38 il kırmızıya döndü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin ilk sırasında koronavirüs vaka sayılarındaki artış var. 1 Mart'ta başlayan "kontrollü normalleşme" sürecinin ardından yapılan ilk kabine toplantısında illerin risk durumuna göre atılan kontrollü normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirme yapıldı. Mevcut durumun devam etmesi kararı çıktı. Ancak vaka sayıları her geçen gün artıyor. Kırmızıya dönen illerin sayı 38'i buldu...