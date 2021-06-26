Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Artık son kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, tüm sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. Bu hafta son kez uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı.

Koronavirüs nedeniyle hayata geçirilen uygulamaların etkisi vakaların önemli ölçüde düşmesiyle etkisini gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm sokağa çıkma yasakları 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Türkiye normalleşmeye gün sayarken hafta sonu sokağa çıkma uygulaması son kez uygulanacak.

SON KEZ UYGULANACAK OLAN KISITLAMA 22.00'DE BAŞLAYACAK

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabıyla birlikte cumartesi günü saat 22.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyor. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede kısıtlamada açık olacak yerlere ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.