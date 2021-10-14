Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kafe, restoran, AVM hepsini kapsıyor! Ve belli oldu! Bundan sonra...

Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu. Yasaklarla ilgili son nokta koyuldu. Kafe, restoran, AVM bütün kapalı alanları kapsıyor. Vatandaşların 'Yasaklar geri dönecek mi' sorusuna cevap verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık kısıtlama olmayacağını açıkladı. Öte yandan uzmarlar ise artan vaka sayıları sebebiyle yasakların yeniden gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşte sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son gelişmeler...