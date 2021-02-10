Sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişme! Kimse beklemiyordu, bambaşka bir süreç...

Tüm Türkiye sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını beklerken gelen haberler ile bambaşka bir sürece girildi. Kritik süre başladı. 4 haftanın sonunda belli olacak. Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının düşmemesi ve mutant virüsle ilgili gelişmeler, yeni planlama ve çalışmaları gündeme getirdi. Vaka sayısındaki artışı önlemek için bölgesel yasakların getirilmesi planlanıyor. Mutant virüsün vaka sayısındaki etkisinin görülmesi için de 4 hafta gerektiği belirtiliyor.

Koronavirüs mücadelesinde yeni döneme girildi. Mutant virüsle ilgili gelişmeler, yeni planlama ve çalışmaları gündeme getirdi. Vaka sayısındaki artışı önlemek için bölgesel yasakların getirilmesi planlanıyor. Mutant virüsün vaka sayısındaki etkisinin görülmesi için de 4 hafta gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde vaka sayısındaki artışlar ve gerileme sağlanamamasıyla ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Hükümette ve ilgili kurumlarda yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışı toplumdaki gevşemeye bağlayanlar olduğu gibi, mutasyonlu virüsle olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını savunanlar da bulunuyor. Her iki konuda da adım atılacağı belirtiliyor. Özellikle taşra illerinde akraba ilişkileri nedeniyle vaka sayısının arttığı ifade ediliyor.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5

Toplantılarda, son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında COVID-19 hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi.

Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar, testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ DALGA HESABI

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye’nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

ÖZLÜ'DEN FLAŞ UYARI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor' diyerek hastalığı atlatanların 6 aya kadar bazı semptomlarını sürdürdüğünü açıkladı. Özlü, "Baktığımız zaman akciğer grafiklerinde kalıcı bazı değişikliklerin oluşmaya başladığını görüyoruz ya da oluşan bazı değişikliklerin tamamen düzelmediğini görüyoruz" dedi.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi. Hastalığı geçirmiş olanlar üzerinde takiplerinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Bizim şu anda göğüs hastalıkları olarak poliklinik yükümüzün neredeyse yarıya yakınını Covid geçirip atlatmış insanlar oluşturuyor. Gerçekten bu hastalar aslında Covid-19’u atlatmışlar, tedavi olmuşlar ve iyileşmişler. Ama halen daha semptomları devam ediyor. Kimisinde öksürük var, kimisinde nefes darlığı, kimisinde halsizlik, çabuk yorulma gibi şikâyetler olabiliyor. Özellikle hareket esnasında yürüme sırasında tıkanıyorlar. Bunlar bazen aylarca sürebiliyor. Baktığımız zaman akciğer grafiklerinde kalıcı bazı değişikliklerin oluşmaya başladığını görüyoruz ya da oluşan bazı değişikliklerin tamamen düzelmediğini görüyoruz. Bazılarının da yaptırdığımız kan testlerinde kanında hala Covid-19 ile ilişkili intihabı reaksiyonu gösteren pozitif bulgular olabiliyor. Onun için bunları süreci atlattığına emin olana kadar takip ediyoruz” diye konuştu.

KALICI OLACAK MI ZAMAN GÖSTERECEK’

Hastalarda ister istemez kaygı, endişe gibi sorunların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, “Kolay bir hastalık değil. Daha önce bildiğimiz zatürrelere benzemiyor. Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar. Hatta endişeleniyorlar acaba hiç iyi olmayacak mıyım diye. Ama genel itibari ile ilerleyen zaman içerisinde iyileşme oluyor. Bazı hastalarda kalıcı olacak mı bunu zaman gösterecek bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.