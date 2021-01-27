Sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan geçen hafta da cuma namazı çıkışı sonrası restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili gazetecilerin sorduğu soruya şu yanıtı vermişti: "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."