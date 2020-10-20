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Sokağa çıkma yasakları geri dönüyor! Eğer uymazsak...
Vakaların yeniden artışa geçmesi ‘kış’ önlemlerini gündeme getirdi. 15 gün içinde görülecek sonuçlar bu önlemlerin şeklini de belirleyecek. Kasım başındaki verilere göre gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonu ve yaş grubu yasakları geri gelebilecek.
Tüm Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakalarının artmasıyla tekrar ‘alarm’ verilirken, Türkiye’de de yeni önlemler için harekete geçiliyor.