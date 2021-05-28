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Sokağa çıkma yasakları, cumartesi ve pazar ile ilgili yeni gelişme! Ve açıklandı, liste belli oldu…
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve açıklandı, liste belli oldu. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları ile ilgili art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. Herkes kısıtlamaların ne zaman tam olarak kaldırılacağını merak ediyor. Cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasakları 1 Haziran itibarı ile kaldırılacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Tüm detaylar...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme. Kademeli normalleşmenin ilk adımının ardından gözler 1 Haziran'a çevrildi. Kabine toplantısında ikinci adımının açıklanması bekleniyor. 1 Haziran'da bazı yasakların kalkması ve saatlerin esnetilmesi, restoranların, kafelerin, spor solanlarının 1 Haziran itibarıyla açılması öngürülüyor.