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Sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş gelişme! İlk kez oluyor, artık değişti...

05 Haziran 2021 Cumartesi - 22:17 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 22:17

Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Detaylar belli oldu. Tüm Türkiye için geçerli. Sokağa çıkma yasaklarında bugün itibariyle yeni dönem başladı. 7 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, 7 Haziran pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ikinci aşamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Hafta içi ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri 22.00 ile 05.00 arasına esnetilmişti. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağına devam kararı verilmişti.


Salgınla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
 
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.
 
Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek

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