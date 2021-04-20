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Sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama! Tavan yaptı, 28 gün boyunca tam kapanma...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş geldi. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,4'e çıktı. Geçtiğimiz hafta ilan edilen kısmi kapanma etkili olmadı. Bu 28 gün boyunca tam kapanma seçeneğini gündeme getirdi. İşte tam kapanma ile ilgili tüm ayrıntılar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.