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Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

17 Şubat 2021 Çarşamba - 21:20 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 21:48

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Milyonlarca kişi bekliyordu. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kritik Kabine Toplantısı'nda ele alındı. Koronavirüs önlemlerine yönelik aralık ayından beri devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili uzun süren bekleyişin sonunda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Sokağa çıkma yasağı toplantıda ele alındı. Koronavirüs önlemlerine yönelik aralık ayından beri devam eden hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze  eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı  sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen  kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.  Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar  değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi  fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu  gördük." dedi.
 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere  uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı. Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde  aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Nerdeyse bunun dünyada  benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının  kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı.  Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta  ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini  parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
 
 Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından  takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten  oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi,  Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı  itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı  oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli'  olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine  ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek,  "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol  haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.
 
 
"Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir  ülkedir"
 
 Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin  durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden  Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da  illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde  kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli  azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas  davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme  takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini  gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha  fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde  duruyoruz."
 
HAFTA İÇİ- HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 
 
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hafta içi 21:00 - 05:00 arasında uygulanan hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona eriyor. Hafta sonu vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabilirken, market, manav, kasap, fırın gibi işletmelerin hepsi belirli saatlerde hizmet veriyor.
 
 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerine ilişkin değerlendirme yapan Kayıpmaz, restoran ve kafelerde süre kısıtlaması olabileceğini söyledi.
 
NORMALLEŞME SÜRECİNİ 4 KRİTER BELİRLEYECEK
 
Afşin Emre Kayıpmaz şunları dile getirdi:  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; İller 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme sürecine geçilecek. Bu kademeler;
 
 
Düşük risk
 
Orta risk
 
Yüksek risk
 
Çok yüksek risk
 
RİSKE GÖRE KISITLAMALAR ESNETİLECEK
 
Yukarıda sayılan 4 risk kademesine göre illerdeki kısıtlamalar esnetilecek. İllere göre vaka, aşılama ve ilgili kriterlere göre; kafe-restoranlar açılacak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek ve bazı tedbirler kaldırılacak.
 
 

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