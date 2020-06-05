Sokağa çıkma yasağında seyahat edilebilir mi? Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi mi alınıyor, nasıl alınır?

15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye’nin 14 büyükşehrinde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı 5 Haziran Cuma günü 00.01’de başlayacak, 7 Haziran Pazar günü 00.00’de sona erecek. 1 Haziran’da yeni normalin açıklanmasından sonra hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sona erdiğini düşünen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Özellikle hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar Sokağa çıkma yasağında seyahat edilebilir mi, yapılır mı? Sokağa çıkma yasağında seyahat nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağında seyahat izini nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi olanlar nasıl alınır sorularını peş peşe sormaya başladı. İşte detaylar…

6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı genelgesinde, Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Yeni normalin yaşanmasıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağını beklemeyen ve seyahat planı yapan vatandaşlar araştırmaya başladı. 6-7 Haziran’da otobüs seferleri ile şehir değiştirmek isteyen ya da uçak, gemi, tren gibi taşımacılık hizmetleri ile seyahat edecek olanlar, sokağa çıkma yasağında seyahat edilebilir mi, sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi almak mı gerekiyor, sorularına yanıt arıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SEYAHAT YAPILIR MI?

6-7 Haziran’da vatandaşlar sokağa çıkamadığı için, seyahat izinleri dışında şehirlerarası hareket etmeleri de mümkün olamayacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu ile ilgili şu maddelere yer verdi;

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

HES UYGULAMASI İLE;

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

SMS İLE;

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)