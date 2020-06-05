İçişleri Bakanlığı 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etti. 5 Haziran 24.01’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 7 Haziran Pazar günü 24.00’de sona erecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalktığını düşünen vatandaşlar, ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından arama motorlarına yöneldi. Seyahat izni belgesi olanlar, Sokağa çıkma yasağında şehirler arası otobüsler çalışıyor mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

Büyükşehirsatüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Seyahat izin belgesine sahip, hafta sonu şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağında şehirler arası otobüsler çalışıyor mu? sorusunu soruyor. İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı genelgesinde, Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Türkiye’nin 15 ilinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Seyahat izin belgeleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesinde, !!Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.’’ İbaresi yer aldı. Bu ibare Sokağa çıkma yasağında şehirler arası otobüsler seferlerinin yapılacağı anlamını taşıyor.