Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Açık mı ve dağıtım yapıyor mu? Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo…

Sokağa çıkma yasağından kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre istisna kapsamında tutulan bazı kurumların çalışacak. Kargo bekleyen vatandaşlar ise kargoların bu istisna dışında tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargonun çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. İşte sokağa çıkma yasağında kargolar...

Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında bazı kurumların istisna dışında tutulması kargoların durumunun merak edilmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatleri ve sokağa çıkma yasağından muaf olanlar, açık olan işletmeler arasın kargoların dahil olup olmadığı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapıyor mu, açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almıyor. Kargolar yasaktan muaf tutuldu.

YASAKTA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ilenbelirlenecektir),

KİMLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.