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Sokağa çıkma yasağına saatler kaldı! Dikkat çeken detay
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde saat 10.00'da başlayan sokağa çıkma izni saat 20.00 itibarıyla sona erecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan yasak ise sabahın erken saatlerinde sona erecek. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü.