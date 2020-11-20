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Sokağa çıkma yasağı! Ve başlıyor, onlara yasak yok...
Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kabine toplantısının ardından bir dizi tedbir kararları alındı. Bu kararlardan biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Valiliklere genelge gönderildi ve genelgeye göre yeni tedbirler bugün saat 20.00'den itibaren geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağından bazı kişiler muaf tutulacak. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar...
Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma saatleri ne zaman? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf tutulacak? İşte alınan tedbirlerle ilgili tüm detaylar...