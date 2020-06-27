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Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

27 Haziran 2020 Cumartesi - 15:02 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 15:38

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu  olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması  saat 15.00'te sona erdi. 
 
İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği  genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi  sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun  koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın  kısıtlanacağını açıklamıştı.
 
YKS'nin ilk oturumu olan TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek  yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin  etmek amacıyla tüm illerde 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00'te  sona erdi.
 
Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek öğrencilere  ücretsiz toplu taşıma hizmeti verdi. Polis, sınav merkezlerinin çevresinde sosyal  mesafe kurallarına uymayanları uyardı.
 
Sınava geç kalan bazı adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınav  salonlarına ulaştırıldı.
 

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sokağa çıkma yasak sona erdi
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