Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısında salgın ile ilgili alınabilecek önlemler görüşüldü. Toplantıda somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi. Pek çok kişi de 'Yasaklar geri mi geliyor?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte koronavirüs tedbirleri ve hafta sonu yasakları ile ilgili merak edilenler.

Koronavirüs yasaklarının gelip gelmeyeceği pek çok kişinin gündeminde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nda koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Vaka artışlarının da değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısında alınacak yeni önlemler ile ilgili tavsiyeler de görüşüldü. Bilim Kurulu toplantısının ardından 'Hafta sonu yasakları geriş mi geliyor?' sorusunu gündeme getirdi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.

Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı." dedi.

Bakan Koca, tüm Türkiye’de genel bir artış eğiliminin olduğuna dikkat çekerek İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde salgının daha ciddi seyrettiğini söyledi.

BİLİM KURULU SOMUT TEDBİRLERİN ALINMASINI TAVSİYE ETTİ

Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.

Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

KABİNE TOPLANTISI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda sunum yapacak. Yeni tedbirler ile ilgili kararların alınması gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.