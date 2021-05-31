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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı gelecek mi?