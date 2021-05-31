Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni dönem başlıyor. 2 haftalık Kademeli Normalleşmenin ilk etabı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısında hazirandan itibaren uygulanacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştüklerini dile getirmişti. Şimdi gözler, 1 Haziran ve sonrasında atılacak adımlarda... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Masada kritik gündem maddeleri bulunuyor. Bunlardan önce çıkan maddeler arasında ilk sırada haftaiçi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları geliyor. Peki, Kademeli Normalleşme sürecinin ikinci etabı nasıl olacak? Normalleşme olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? 65 yaş sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 20 yaş altına kısıtlamalar gelir mi? İşte Sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili detaylar...
NEFESLER TUTULDU, MİLYONLAR KRİTİK TOPLANTIYI BEKLİYOR
Milyonlar bekliyor. Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alınacak. 1 Hazirandan itibaren geçerli olacak kararlar bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı'nda toplanacak Kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Kafe, restoran ve işletme sahipleri başta olmak üzere tüm Türkiye'yi ilgilendiren yeni normalleşme kararları 1 Haziran itibariyle uygulamaya girecek.
Kabine'nin masasında Türkiye'nin yeni normalleşme takvimi olacak. Koronavirüste gelinen son nokta etraflıca değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları ile yeni yol haritası resmen belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre koronavirüsle mücadelede yeni dönemi ele alacak.
AŞILAMA SÜRECİ YASAKLARI ETKİLEYEBİLİR!
1 Haziran sonrası atılacak adımlar merak edilirken vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama ile ilgili açıklamaları umut verici olsa da haziran ayının aşılama ile geçmesi bekleniyor. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek. Aşı olanların sokağa çıkabileceği bir planlama söz konusu olabilir. Kademeli normalleşmede hafta içi, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Hafta sonu ise, tam kısıtlama getirilmişti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemişti. 18 yaş altı gençler ve çocuklar için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu. Sokağa çıkma yasakları ile ilgili karar Kabine toplantısının ardından açıklanacak.