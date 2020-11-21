Sokağa çıkma yasağı saatleri: Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı kaçtan kaça kadar? (21-22 Kasım)

Cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu tatilinin başlamasıyla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar neticesinde 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'den itibaren restoran, AVM, kuaför, berber yasakları başladı, sokağa çıkma yasağı ise bugün başlayacak. Peki, cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı kaçtan kaça kadar sürecek?

Sokağa çıkma yasağı saatleri, günün en çok araştırılan konuların başını çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan yeni koronavirüs kararları neticesinde sokağa çıkma yasağı ve diğer yasakların detayları araştırılmaya devam ediyor. Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.