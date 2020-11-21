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Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte madde madde tüm ayrıntılar

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte madde madde tüm ayrıntılar
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler hayata geçiyor. Saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Hafta sonları sokağa 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çıkılabilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar da farklı saatler kısıtlamaya tabi tutulacak. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle ilgili bilmeniz gerekenler...
 
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