28 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3620 -0.27
USD 7,8160 -0.71 ALTIN 449,480 -1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri yapılacak mı? İşte İETT otobüs ve metrobüs seferleri!

28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 15:59

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ediyor. Bu hafta uygulanacak yasakta tedviri elden bırakmak istemeyen pek çok kişi 'sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri yapılacak mı?' sorusunu araştırıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında İETT çalışıyor mu? Otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak mı? İşte Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri ile ilgili açıklama...


Türkiye genelinde yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Sokağa çıkma yasağına saatler kala, otobüs seferleri ile ilgili aramalar da arttı. Peki, Sokağa çıkma yasağında İETT çalışıyor mu? Otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak mı? İşte Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri İETT'den yapılan açıklama...
 
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜS SEFERLERİ YAPILACAK MI?
 
İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek.  İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.
 
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OTOBÜS SEFERLERİ VE SAATLERİ
 
İETT,  İçişleri  Bakanlığı  genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara,  hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta,  sabah   ve  aksam  saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca  metrobüste de sabah 06.00 - 09.00  ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında  10 dakika aralıklarla  karşılıklı  seferler yapılacak. 
 
 
 

ETİKETLER

Sokağa çıkma yasağı Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri otobüs seferleri İETT otobüs seferleri metrobüs seferleri Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri yapılacak mı İETT İETT otobüs İETT hatları İçişleri Bakanlığı genelgesi İstanbul otobüs seferleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.