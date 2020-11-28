Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri yapılacak mı? İşte İETT otobüs ve metrobüs seferleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam ediyor. Bu hafta uygulanacak yasakta tedviri elden bırakmak istemeyen pek çok kişi 'sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri yapılacak mı?' sorusunu araştırıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında İETT çalışıyor mu? Otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak mı? İşte Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri ile ilgili açıklama...

Türkiye genelinde yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek. Sokağa çıkma yasağına saatler kala, otobüs seferleri ile ilgili aramalar da arttı. Peki, Sokağa çıkma yasağında İETT çalışıyor mu? Otobüs ve metrobüs seferleri yapılacak mı? İşte Sokağa çıkma yasağı otobüs seferleri İETT'den yapılan açıklama...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA OTOBÜS SEFERLERİ YAPILACAK MI?

İETT, 48 saat süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince istisna kapsamında olan İstanbullular için sabah ve akşam seferlerini sürdürecek. İETT, 445 hatta seyreltilmiş olarak hizmet verirken, metrobüsler de 10 dakikalık aralıklarla seferler düzenleyecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OTOBÜS SEFERLERİ VE SAATLERİ

İETT, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak.