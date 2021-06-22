Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün akşam, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde!

Hafta içi gece sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hafta içi devam edecek mi? 21 Haziran’da yapılan kabine toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı detayları sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz itibarıyla yasakların kaldırılacağını açıklaması milyonlarca vatandaşı arama motorlarına, kararların detaylarını sorgulamaya yöneltti. En merak edilen de “Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, gece sokağa çıkma yasağı hafta içi devam edecek mi?” soruları oldu. İşte detayları…

Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı, hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? soruları Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamanın ardından peşi sıra soruluyor. Sokağa çıkma yasağı milyonlarca vatandaşın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamayla hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği netleşti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan 19.00'da kameralar karşısına geçerek, alınan kararları duyurdu.

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.

Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ 1 TEMMUZ İTİBARIYLA KALAKACAK

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak. Konu ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandığında belli olacak.