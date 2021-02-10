Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Kısıtlamalara ilişkin flaş detaylar...

Sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar kalkıyor mu? Tüm gözler oraya çevrildi. Kısıtlamalara ilişkin önemli detaylar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceğini söylemişti. Hepsinin bugün yapılacak toplantıda masada olacağı belirtiliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca açıklama yapacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği konusunun da toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, il il değerlendirmeler yapılarak bazı kısıtlamalarda esnemelerin olabileceğine dair bir tavsiye kararı çıkabilir.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası saat 19:00’da Bakan Koca basın açıklaması yapacak.

Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü ve aşama aşama 2. gruba dahil vatandaşlar aşılanacak" bilgisini vermişti.

Ayrıca Bakan Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika , bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı" ifadelerine yer verdi. Tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulunan Koca, "Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." açıklamasını yapmıştı.

KISITLAMALARLA İLGİLİ HANGİ TAVSİYE KARARLARI ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstüne çıktığını açıklamıştı. Koca ayrıca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp yine seyre göre il il getirilebileceğini söylemişti. Bu bakış açılarının hepsinin bugün yapılacak toplantıda masada olacağı belirtiliyor. Mutasyonlu virüsün ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellenmiş, 2 madde daha eklenmişti. Gözler bu gelişme sonrası 'Yeni tedbirler'e çevrildi. Toplantı sonrası yeni tedbir tavsiyelerinde bulunulup, bulunulmayacağı merakla bekleniyor.

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği konusunun da toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, şehir şehir değerlendirmeler yapılarak bazı kısıtlamalarda esnemelerin olabileceğine dair bir tavsiye kararı çıkabilir.

HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, toplantılarda son dönemlerde büyük şehirlerin yoğun bakımlarında COVID-19 hastasının çok azaldığı ancak son bir haftadır, hasta sayısında artış görüldüğü saptaması yapıldı.

İngiltere varyasyonunun yanı sıra, Türkiye’deki virüsün kendi mutasyonu konusunda da araştırmalar yapıldığı öğrenildi. Mutasyonun Türkiye’deki salgını arttırdığına dair henüz veri olmadığını söyleyen uzmanlar... Testlerin pozitiflik oranının halen yüzde 5’lerde olduğunu ifade etti. Mutasyonların vakaları etkileyip etkilemediğinin ise 4 hafta sonra görülebileceği belirtiliyor.

3. DALGA HESABI

Toplantılarda, aşıların mutasyonlu virüse etkisi de sık sık değerlendirme konusu yapılıyor. Türkiye’nin kullandığı Sinovac aşısının inaktif olması nedeniyle mutasyonlara karşı etkili olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, pandemide üçüncü dalgadan söz edebilmek için de 15-20 bin vaka sayısının yeniden görülmesi gerektiğini belirterek, “Virüs tamamen yeni bir özellik kazanarak, mutantla başka bir şeye evrilirse, işte o zaman bambaşka bir süreç başlayabilir” diyor.

'ALIŞIK OLDUĞUMUZ SEYİRDE SÜRMÜYOR'

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını belirterek...

"Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar" dedi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastalığı geçirmiş olanlar üzerinde takiplerinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, Bizim şu anda göğüs hastalıkları olarak poliklinik yükümüzün neredeyse yarıya yakınını Covid geçirip atlatmış insanlar oluşturuyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM AŞI UYGULAMALARI

Türkiye, Çin'den temin ettiği SinoVac isimli aşıları uygulamayı sürdürüyor. Dünyanın aşı sıkıntısı çektiği dönemde, çok hızlı şekilde aşılamaya geçilirken, aşıda ikinci doz uygulamaları bu hafta boyunca sürecek. Herhangi bir sorun şimdilik bulunmazken, bundan sonra izlenecek yol ile yerli aşıdaki son durum değerlendirilecek.

FİLYASYON REHBERİ GÜNCELLENDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde" güncelleme yapıldı.

Dünyada görülen mutasyonlu virüsler nedeniyle bu dönemin, hastaların mümkün olabildiğince odalarda tek olarak yatırılması önerisine yönelik maddenin eklendiği rehberde, "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir." bilgisi paylaşıldı.