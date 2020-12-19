Sokağa çıkma yasağı izin belgesi gündem olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf olacağı açıklandı. Muaf olanlar dışında çalışanlar ile sokağa çıkma yasağında seyahat edecek olanların sokağa çıkma izin belgesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sokağa çıkma yasağı hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf tutulacak olan çalışanlar ise çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek. Yasak saatlerde çalışmak zorunda olan ya da seyahat etmek durumunda kalan vatandaşlar sokağa çıkma yağında izin belgesi nasıl alınır, hakkında aramalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı izin belgesi nasıl alınır? Seyahat ve çalışma izni belgesi alma…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar bu uygulamadan istisna tutulacak. Çalışma izni SGK kaydı e devlet sistemi üzerinden alınacak.

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E DEVLET SGK KAYIT BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği biliniyor.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ