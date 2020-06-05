Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘’Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? soruları arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftasonu uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" uyarılarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" dedi.