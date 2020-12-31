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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! Bakanlık duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ile yeni kararlar resmen duyuruldu. Türkiye'de yaşayan herkesi kapsıyor. İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı. Yılbaşında uygulanacak kısıtlama ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Aynı zamanda sıkça sorulan sorular kısmında güncelleme de yapıldı. Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı? Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar ne yapacak? Nerelerde girişler sınırlandırıldı? İşte yeni alınan tüm kararlar...
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırıldığı hatırlatıldı.