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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme! İbraz edenler...

29 Nisan 2021 Perşembe - 13:27 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 14:04

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 81 il valiliğine gönderildi. Detaylar netleşti. 17 günlük tam kapanma sürecinde geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabilecek


İçişleri Bakanlığı, kısıtlama süresince muafiyet  kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathanelerde çalışanların, e-Devlet  platformundaki İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi"  başvurusunda bulunabileceğini bildirdi. 
 
İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu  genelge gönderdi.
 
Genelgede, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma  sürecinde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde  herhangi bir aksama yaşanmaması olduğu, bu nedenle bahse konu sektörlerde  çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.
 
Salgınla mücadele sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesinin,  hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün  artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilen genelgede, üretim,  imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle  muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin  yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs Pazar günü saat 00.00'da sona  ereceği ifade edildi.
 
Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyet  kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler,  e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden  "görev belgesi" başvurusunda bulunacak.
 
Görev belgesi başvurusunda bulunan iş yerlerinin faaliyet alanına göre  muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek, bu kontrollerden sonra  görev belgesi düzenlenecek.
 
İlgili bakanlıklarla sağlanan entegrasyon sayesinde anlık ve otomatik  sorgulamalar sonucunda bildirimle aranan şartlar arasında uyum tespiti halinde  görev belgesi sistem üzerinden otomatik çıkarılacak.
 
 Firma yetkilisi de çalışan da sorumlu olacak
 
Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa  çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma  süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da  araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan  kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak.
 
Çalışanın e-Başvuru sistemini kullanımı sırasında oluşabilecek  problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle  zamanında görev belgesi alamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla 3  gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak  çalışan ve iş yeri/firma yetkilisince imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.
 
e-Başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak  düzenlenen görev belgeleri kapsamında, iş yeri/firma yetkilisi, imza altına  aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı,  sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği  bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisiyle  ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet  nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan sorumlu  olacak.
 
Görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan  iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde  denetim ekiplerine ibraz edilecek.
 
Görev belgeleri kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de  iletilecek
 
 e-Başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak  kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Kolluk kuvvetlerince  yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz  edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahıyla  denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren iş  yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.
 
 Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta  olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine  ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki iş yerlerinin/firmaların  bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaları teşvik edilecek.
 
Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personelle hizmet sunacak kamu  kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu  personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan "kamu  personeli görev bildirim belgesi" düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli,  görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla  sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.
 
 
"Cenaze izin hizmeti" doğrudan erişilebilir hale getirildi
 
Daha önce e-Devlet'te İçişleri Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan  e-Başvuru sistemi içinden yapılabilen "Seyahat İzin Başvuruları" da doğrudan  erişilebilir hale getirildi.
 
Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi  amacıyla elektronik ortamda "cenaze izin hizmeti"ne de seyahat izni başvurusundan  ayrı ulaşılabilecek.
 
Ayrıca cenaze izni için başvuru sırasında vatandaşların elektronik  ortamda "ölüm belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.
 
Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı  arasındaki sistem entegrasyonlarıyla teyit edilecek.
 
  
 

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İçişleri Bakanlığı genelge yasak muaf sokağa çıkma yasağı
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