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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme! 81 ile yazı gitti, onlara da izin çıktı...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan çok önemli açıklama geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bakanlık yanıtladı. İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderdi.
Sokağa çıkma yasağı başladı ve pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Herhangi bir zorlukla karşılaşılmaması adına bu hafta da tüm tedbirler alındı. Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf olacak. Zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler hafa sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerinde görevli personel sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı. İşte 56 saatlik sokağa çıkma yasağının detayları...
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri İçişleri Bakanlığı her cuma olduğu gibi tek tek açıkladı. Kimler muaf, nereler açık, vatandaşlar nasıl alışveriş yapacak? İşte sıkça sorulan sorular ve tüm bilgiler...