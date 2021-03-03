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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni adım! Saatler değişecek ve...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama geldi ve belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili yeni adım atıldı. Saatler değişecek. Şu an çalışma yapılıyor. Saat 21.00'den sonra sokağa çıkmak yasak ancak önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde kısıtlama saatleri değişecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaça kadar olacak? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli saat açıklaması...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni adım atıldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama saatleri kaydırılabilir. Çalışma yapılıyor. Bilim kurulu üyesi konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...