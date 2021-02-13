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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni adım! Flaş maske kararı...
Türkiye'de koronavirüs pandemisi devam ederken Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kısıtlamaları esnetecek yerel bazlı normalleşme adımları için çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Buna göre il bazlı puanlama sistemi oluşturulacak. İllere özel normalleşme adımları ile bazı illerde örneğin restoran veya okullar açılabilecek. Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, kitlesel aşılamada sıranın 65 yaş üstüne gelmesiyle birlikte kısıtlamaların esnetilmesinin de gündeme alınabileceği görüşünde. Bu arada halka açık alanlarda maskesiz dolaşılmasıyla ilgili yasak kararı sürerken çok konuşulacak yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte koronavirüs gündemiyle ilgili yaşanan son dakika haberlerinin ayrıntıları...