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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika kararı! Ve değişti, resmen açıklandı...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar alındı. Resmen duyuruldu ve sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Hafta içi kısıtlamasına ilişkin kararda, yarından itibaren artık belirtilen saatler geçerli olacak. Yüz yüze eğitim, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yasak, seyahat yasağı, kamuda esnek mesai, oteller, düğün ve nikahlar gibi birçok önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu. Hepsi madde madde açıklandı. Ramazan'da alınan yeni kararlar ne? Tüm bilgiler...